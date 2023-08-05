На Украине против пятерых киберспортсменов ввели санкции за игру в командах с россиянами

Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла в черный список пятерых киберспортсменов с Украины. Среди них — два игрока российской команды Team Spirit по игре Dota 2 Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков, а также по игре Counter Strike: Global Offnesive (CS:GO) Игорь Жданов и Мирослав Плахотя. Кроме того, в черный список попал украинский игрок в CS:GO Захар Силедчик, сообщил представитель UESF Максим Раймер в Telegram.

«Team Spirit в начале войны называет войну войной (сорри за тавтологию), поддерживает украинцев в своей команде/стаффе, перевезла свой офис в другую страну. Но есть но. Поддержка только на словах. Ни одного публичного сапорта (поддержки.— "Ъ") Украины финансово или как-либо еще. Переезд офиса был организован в страну, которая открыто настроена пророссийски (команда перенесла офис в Сербию.— "Ъ")»,— объяснил решение федерации господин Раймер. Последствия попадания в бан UESF для игроков не уточняются.

К публикации представитель UESF также приложил скриншот с цитатой Мулярчука. В ней киберспортсмен заявляет, что не видит для себя смысла разделять людей по национальному признаку, и подчеркивает, что давно знаком с позицией своих сокомандников по поводу военного конфликта на Украине. «Он не видит смысла. Ну, судя по всему, он полтора года не видит ничего»,— комментирует слова Мулярчука Максим Раймер.

Последствия включения игроков в черный список не уточняются. Организация может запретить им участвовать в турнирах на территории Украины и выступать за национальную команду.

31 июля Team Spirit выиграла турнир Riyadh Masters по Dota 2 в Эр-Рияде и получила $5 млн. Помимо украинцев в состав команды входят россияне Магомед Халилов, Ярослав Найденов и Денис Сигитов. Team Spirit также является победителем крупнейшего международного чемпионата по Dota 2 — The International. Победу команда одержала в 2021 году.

Эрдни Кагалтынов