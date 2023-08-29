Суд в Петербурге ограничил в действиях напавшего на журналистку «Аль-Джазиры»

Суд в Санкт-Петербурге избрал в отношении Игоря Бердова, подозреваемого в нападении на корреспондентку телекомпании «Аль-Джазира» Ранию Дриди, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба городских судов.

Игорь Бердов и его защитник частично согласились с ходатайством, но просили не запрещать пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с потерпевшей и свидетелями. Подсудимый пояснил, что все это необходимо ему «для осуществления трудовой деятельности и примирения с потерпевшей». Однако решением Невского райсуда в этом ему было отказано. Кроме того, подозреваемому во время предварительного расследования нельзя будет появляться в местах массового скопления граждан, включая бары, кафе, рестораны и прочие увеселительные заведения, с 22:00 до 6:00.

Сотрудница международного телеканала Рания Дриди 25 августа вела репортаж на арабском языке у здания бизнес-центра «Морская столица» на улице Зольной, где ранее находился офис «ЧВК Вагнер Центра». По версии следствия, Игорь Бердов набросился с кулаками на журналистку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» из-за того, что она использовала иностранную речь.

Накануне МВД России возбудило в отношении Игоря Бердова уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК РФ). Задержанный заявил следователям, что был в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавал себе отчета в своих действиях. На вопрос правоохранителей, что сподвигло его на агрессию, Игорь Бердов затруднился ответить. О том, что потерпевшая — журналистка, по его словам, он тоже не знал и принес ей свои извинения на камеру в отделе полиции.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург