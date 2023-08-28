Бил как в первый раз

Полиция задержала подозреваемого в нападении на корреспондентку телекомпании «Аль-Джазира» Ранию Дриди, которая 25 августа вела репортаж в Санкт-Петербурге возле бывшего здания ЧВК «Вагнер». Журналистка освещала обстановку на месте стихийного мемориала, посвященного погибшему предпринимателю и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, когда на нее набросился мужчина из-за того, что она говорила на арабском языке. Задержанным оказался уроженец Петрозаводска Игорь Бердов, который попытался скрыться на малой родине. На допросе он признался, что был нетрезв, и попросил прощения за свой поступок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рания Дриди

Фото: @ranya.dridi.3 Рания Дриди

Фото: @ranya.dridi.3

Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК) журналистке международного телеканала «Аль-Джазира» (штаб-квартира компании базируется в городе Доха, Катар) 41-летней Рании Дриди. Подозреваемым оказался 36-летний житель Петрозаводска (Республика Карелия) Игорь Бердов. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник был задержан в родном городе, куда он уехал сразу после инцидента. «Сотрудниками УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в нанесении побоев журналистке международной телекомпании “Аль-Джазира”»,— отметила она.

Госпожа Дриди вела эфир в ночь на 25 августа у здания бизнес-центра «Морская столица» на улице Зольной, где ранее находился офис «ЧВК Вагнер Центра». Там после сообщений в СМИ о гибели бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при катастрофе бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области образовался стихийный мемориал, к которому люди начали приносить цветы.

Во время прямого включения в кадр ворвался одетый в черное мужчина, который стал требовать от корреспондентки прекратить разговаривать на иностранном языке, а затем ударил ее по голове и скрылся с места. Сама Рания Дриди — гражданка России, родилась и проживает в Москве. В ту ночь она вела репортаж для арабской версии телеканала. Пострадавшая была доставлена в Александровскую больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как стало известно «Ъ» от коллег в московском офисе «Аль-Джазиры», здоровью журналистки сейчас ничего не угрожает, однако общается она на данный момент только с сотрудниками правоохранительных органов.

«Сейчас она чувствует себя все еще не очень хорошо»,— пояснили в российском представительстве телеканала.

Там добавили, что в ту ночь с ней также была женщина-оператор, однако дебошир не успел причинить ей вред. «Он не добрался до нее, попытался камеру разбить, но операторы, как правило, обученные, и у него ничего не вышло. Оператор сейчас находится в Ливане»,— рассказал собеседник «Ъ».

Задержанный Игорь Бердов заявил следователям, что был в тот момент в сильном алкогольном опьянении и не отдавал себе отчет в своих действиях.

На вопрос правоохранителей, что спровоцировало его на такие грубые действия, он затруднился ответить. О том, что потерпевшая — журналистка, по его словам, он тоже не знал. Также Игорь Бердов сказал на допросе, что впервые поднял руку на женщину. «Первый раз»,— признался он.

На опубликованном пресс-службой МВД России видео задержанный раскаивается и приносит извинения корреспондентке.

«Полностью (признаю вину.— “Ъ”). Раскаиваюсь. Приношу свои извинения потерпевшей»,— говорит он.

В 2017 году Игорь Бердов был осужден за мошенничество на два с половиной года, но примерно через год вышел на свободу условно-досрочно. Если предъявленные обвинения подтвердятся, то в этот раз ему может грозить лишение свободы до двух лет.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург