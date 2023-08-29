Ярославский космонавт Алексей Овчинин готовится к четвертому полету в космос

Уроженец Рыбинска Ярославской области космонавт Алексей Овчинин готовится к полету на МКС, который запланирован на 15 сентября. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Алексей Овчинин



Господин Овчинин вместе с коллегой-астронавтом NASA Трейси Дайсон вошел в дублирующий экипаж (прим.:заменяет основной экипаж в случае болезни одного из членов основного). В основном составе — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

«Они уже прошли экзаменационную комплексную тренировку на тренажерах. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-24» запланирован на 15 сентября с космодрома Байконур»,— говорится в сообщении правительства.

ТАСС сообщает, что О’Хара из основного экипажа вернется на Землю весной 2024 года, а миссия Кононенко и Чуба (основной экипаж) продлится до сентября 2024 года.

Это будет уже четвертый полет Алексея Овчинина в космос. На орбите он провел более 375 суток, работал в открытом космосе более шести часов. Два года назад господин Овчинин сообщал «Ъ-Ярославль», что готовится к очередному полету. Последний полет состоялся 14 марта 2019 года продолжительностью 202 суток.

Алексей Овчинин о современной космонавтике, о жизни в невесомости и о первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, в интервью «Ъ-Ярославль» — «За сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь».

Алла Чижова