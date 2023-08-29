На въезде в Верхнюю Пышму установят стелу за 17,5 млн рублей

На въезде в Верхнюю Пышму установят въездной знак. Как указано на сайте Госзакупок, начальная стоимость торгов — 17,5 млн руб. Стела расположится на въезде по проспекту Успенскому, со стороны проспекта Космонавтов (Екатеринбург). Заявки на участие в торгах принимаются до 6 сентября.

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Как сказано в проектной документации, стела должна появиться до 22 ноября. Подрядчику будет необходимо разработать рабочую документацию, получить положительное заключение экспертизы сметной стоимости, изготовить въездной знак, возвести его, а также установить освещение.

Согласно описанию объекта закупки, проект стелы должен быть уникальным, лаконичным, иметь узнаваемый образ. Кроме того, объект должен быть безопасным, вандалоустойчивым и пригодным к ремонту.

Напомним, Верхняя Пышма претендует на звание «Город трудовой доблести». Рабочая группа регионального законодательного собрания поддержала ходатайство на присвоение звания. В июне в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести». Она установлена на пересечении улиц Никонова и Царской. На конструкции высотой 42 метра размещены герб города и текст указа президента, присвоившего городу звание.

Полина Хабарова

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