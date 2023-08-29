В Свердловской области установили фотоловушки для ловли создателей свалок

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области установили на территории региона 20 фотоловушек. На покупку из областного бюджета было выделено 817,5 тыс. руб. Они будут фиксировать создателей несанкционированных свалок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным правительства, камеры установлены в местах, где часто возникают несанкционированные свалки — в лесопарках, возле съездов в лес, на территориях у водоемов и на окраинах населенных пунктов.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, фотоловушки размещены на деревьях на высоте от трех до пяти м. «При установке их максимально замаскировали, чтобы не привлекать внимание нарушителей и вандалов»,— рассказал он. Средства фиксации оборудованы датчиками движения и камерами с широким углом обзора. Они могут распознать и зафиксировать номер машины, на которой привезли мусор.

За мусор, выброшенный из легкового автомобиля, гражданин заплатит от 10 до 15 тыс. руб., для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб. Если мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тыс. руб., а для юридических лиц — 120 тыс. руб. При повторении нарушений размер штрафа будет увеличен, а у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспорт.

Данные с камер будут оперативно передаваться по сотовой связи сотрудникам Минприроды. Копию постановления с материалами фиксации нарушения собственник машины получит по почте или через портал «Госуслуги».

Об установке фотоловушек на территории региона стало известно в конце июня. Напомним, в регионе по поручению президента Владимира Путина будет введена система фиксирования нарушений при незаконной рубке леса с помощью спутников.

Полина Хабарова

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