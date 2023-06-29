Свердловские власти планируют с помощью фотоловушек ловить создателей несанкционированных свалок

Свердловское министерство природных ресурсов и экологии закупило 20 фотоловушек, которые будут фиксировать организацию несанкционированных свалок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики региона Фото: Департамент информационной политики региона

По данным правительства, фотоловушки будут фиксировать номер машины и моментально отправлять фото нарушителей в Минприроды региона. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, а данные передаются с помощью сотовой связи.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, оборудование будет тестироваться летом и осенью текущего года, чтобы в дальнейшем внедрить его на территории всего региона.

Напомним, в регионе по поручению президента Владимира Путина будет введена система фиксирования нарушений при незаконной рубке леса с помощью спутников.

Полина Хабарова

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