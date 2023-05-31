В Свердловской области незаконную вырубку лесов будут фиксировать спутники

В Свердловской области по поручению президента Владимира Путина будет введена система фиксирования нарушений при незаконной рубке леса с помощью спутников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Нарушения будут автоматически фиксироваться в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

По данным властей, система позволит автоматически фиксировать и распознавать технику, перевозящую древесину. В 2022 году с помощью космической съемки в регионе было выявлено 179 незаконных рубок — 44% от общего числа таких нарушений. «Работа по контролю за оборотом леса приобретает особое значение и в связи со сложной лесопожарной обстановкой»,— отметили в правительстве.

Напомним, ранее ФСБ задержала начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи, который получал деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска.

Полина Хабарова

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