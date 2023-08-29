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Коммерсантъ FM
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Набсовет АЛРОСА рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 3,77 руб. на акцию

Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 3,77 руб. на акцию, сообщается на сайте. Общий объем выплат может составить 27,77 млрд руб.

На фоне этих новостей акции компании на Мосбирже дешевели на 1,3%, до 84,13 руб. Внеочередное собрание акционеров пройдет 30 сентября в заочной форме. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 18 октября.

В мае набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. В компании сочли, что это позволит повысить ее устойчивость, «учитывая внешние факторы неопределенности». За 2021 год АЛРОСА также не выплачивала дивиденды.

В начале августа АЛРОСА представила первую отчетность с 2021 года. Компании удалось в первом полугодии сохранить выручку на уровне прошлого года, однако чистая прибыль и свободный денежный поток сократились на 35% на фоне роста капвложений и оборотного капитала.

Подробнее о результатах компании — в материале «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Лаура Кеффер

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