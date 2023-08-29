Для Таганрогского художественного музея приобретут новый транспорт

На закупку новых транспортных средств для Таганрогского художественного музея взамен пострадавших при взрыве ракеты 28 июля, власти Ростовской области направят 5,3 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Автомобили учреждения, находившиеся в гараже музея в момент происшествия, восстановлению не подлежат. Поэтому для учреждения культуры будут закуплены два новых транспортных средства: LADA Vesta Cross и «ГАЗель NEXT» (или эквиваленты).

Напомним, взрыв в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел 28 июля из-за падения украинской ракеты, сбитой российскими ПВО. В результате происшествия пострадало 22 предмета, выставленных в художественном музее, находящемся рядом. Восстанавливать экспонаты будут в Русском музее.

Анастасия Назарова