Аэропорты Внуково и Домодедово утром ограничивали полеты

Аэропорты Внуково и Домодедово сегодня, 29 августа, рано утром ограничивали полеты, сейчас они оба работают в штатном режиме. С чем были связаны ограничения, не уточняется.

Во Внуково их вводили с 3:51. «С 4:18 по согласованию с районным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на вылет/прилет с интервалом и векторением. С 6:02 ограничения на полеты сняты»,— уточнили в аэропорту (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Домодедово сообщил агентству, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов аэропорт ограничивал прилет и вылет самолетов с 3:49 до 6:01. Сейчас он также работает в штатном режиме.

Как правило, ограничения в аэропортах вводят на фоне атак беспилотников. Минобороны сегодня не сообщало о подлете БПЛА к московскому региону, но, по данным ведомства, с утра средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над соседней Тульской областью.

Лаура Кеффер