Работа 12 из 14 заводов Toyota в Японии приостановлена из-за сбоя

12 японских заводов Toyota приостановили работу из-за системного сбоя. Всего в стране работают 14 предприятий автоконцерна.

«12 автомобильных заводов... не могут обрабатывать заказы на поставку запчастей из-за сбоя в системе. На данный момент мы считаем, что это не кибератака»,— сказал представитель Toyota AFP.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления работоспособности предприятий. Точная причина произошедшего также не уточняется. Акции Toyota Motor Corporation на фоне проблем с заводами падали на 0,64%.

В 2022 году Toyota приостанавливала работу всех заводов в Японии после того, как одна из дочерних компаний подверглась кибератаке.

Леонид Уварчев