Госдеп ждет от РФ соблюдения Венской конвенции на допросе дипломатов США

Госдепартамент США прокомментировал планы ФСБ РФ допросить сотрудников посольства США Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида в рамках дела в отношении экс-сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова. Вашингтон надеется на соблюдение Венской конвенции.

«Россия, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения посягательств на их свободу или достоинство, и мы ожидаем, что РФ выполнит это обязательство»,— говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

США считают «абсолютно беспочвенными» обвинения в адрес господина Шонова и отмечают, что он работал в компании, которая на контрактной основе предоставляла услуги посольству «в строгом соответствии с российскими законами и правилами». Госдеп «решительно протестует» против попыток «запугивать и преследовать» его сотрудников.

Господин Шонов был задержан в мае. Накануне, 28 августа, ФСБ распространила подробности уголовного дела. Его обвиняют в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о военной операции и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Завхоз американского консульства пригодился ФСБ».

Леонид Уварчев