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«Россия для HONGQI — стратегический рынок»

Чем удивит россиян новичок из Китая

О развитии на российском рынке продаж автомобилей премиального бренда HONGQI рассказывает Иван Савельев, директор по продажам представительства HONGQI в России.

Директор по продажам представительства HONGQI в России Иван Савельев

Директор по продажам представительства HONGQI в России Иван Савельев

Фото: Предоставлено HONGQI

Директор по продажам представительства HONGQI в России Иван Савельев

Фото: Предоставлено HONGQI

— Официально бренд HONGQI объявил о выходе на российский рынок в апреле. Почему компания решила открыть для себя Россию именно сейчас?

— Да, мы объявили о выходе на российский рынок в апреле, а 25 мая официально запустили наш бренд и представили модельный ряд. Российский рынок — один из самых важных в Европе, кроме того, он является ключевым и стратегическим для нас. Учитывая имидж нашего бренда, развитие бизнеса и преимущества для клиентов, самый правильный способ — осваивать этот рынок самостоятельно, без посредников.

— Сколько уже дилерских центров HONGQI в России? В каких городах? Как будет расширяться сеть до конца этого года? С какими крупными дилерскими предприятиями вы сотрудничаете?

— На данный момент открыты 11 дилерских центров в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Наши партнеры имеют большой опыт работы с премиальными брендами, технические возможности представлять HONGQI на высоком уровне и опытную, высокопрофессиональную команду, которая будет развивать бизнес вместе с нами.

Конечно, мы планируем расширять дилерскую сеть, и этот процесс начнется уже в течение этого года.

Партнерами бренда HONGQI уже стали крупные российские компании, специализирующиеся на работе в премиум-сегменте, такие как «Панавто», «Авилон», «Ключавто» и другие. Персонал первых дилерских центров HONGQI проходит тренинги по продажам и обслуживанию автомобилей, в дальнейшем профессиональное обучение сотрудников при участии китайской стороны будет проводиться на регулярной основе. Также с целью обеспечения быстрой и бесперебойной доставки запчастей и расходных материалов для автомобилей HONGQI в Подмосковье открыт специальный склад.

— Расскажите о сертифицированных моделях бренда HONGQI в России.

— На данный момент у нас есть три сертифицированные модели: H9, H5 и HS5. В ближайшее время заканчивается полная сертификация еще одной модели, официально поставляемой и продаваемой нами,— E-HS9.

Премиальный седан HONGQI H9 отличают мягкий гибридный двигатель (2,0Т + 48V), подвеска с интеллектуальной системой управления амортизаторами, семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (DCT), задний привод, такие передовые опции, как многочисленные системы помощи водителю, скрытые наружные дверные ручки, двухцветный дизайн кузова.

Другой наш премиальный седан — HONGQI H5 — характеризуется вместительностью: его длина составляет 4,985 м, ширина — 1,865 м, высота —1,465 м. Модель имеет передний привод и оснащена турбированным бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л номинальной мощностью 218 л. с. (максимальный крутящий момент — 340 Н•м) с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Средний расход топлива авто составляет 6,6 л на 100 км, разгон до 100 км/ч осуществляется за 7,8 с. На выбор предлагаются две комплектации. Уже первая — Comfort — отличается наличием таких опций, как панорамная крыша, автоматическое включение фар, интеллектуальное управление ближним и дальним светом, водительское сиденье с электрорегулировкой по восьми направлениям, вентиляция, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, атмосферный свет в салоне, датчик качества воздуха, датчики парковки, видеорегистратор, парковочный ассистент с камерой на 360°. Во второй комплектации — Deluxe — к перечисленным опциям добавляются адаптивная система ближнего света, наружные зеркала с запоминанием параметров, отделка сидений кожей, электрорегулировка водительского сиденья по 12 направлениям, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона.

— Что можно сказать о модели HS5?

— Премиальный внедорожник HONGQI HS5 имеет длину 4,76 м (ширина — 1,907 м, высота — 1,7 м). Его конструкция включает полный привод, бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 л мощностью 218 л. с. с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в комбинированном цикле — 8,2 л на 100 км, разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,7 с. Возможны пять режимов движения: эконом, комфорт, спорт, снег, бездорожье. Внедорожник предлагается в двух комплектациях. В первую — Comfort — входят автоматическое выравнивание и включение фар, электрозеркала с подогревом, накладки на пороги со светодиодной подсветкой, панорамная крыша, передние и задние датчики парковки с камерой 360°, сиденья с отделкой из кожи Nappa и Alcantara, сиденье водителя с электрической регулировкой по 12 направлениям, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, датчик качества воздуха. Электронные ассистенты представлены круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и системой помощи при спуске. Во второй комплектации — Deluxe — добавлены такие опции, как беспроводная зарядка телефона, зеркало заднего вида с мультимедиа, интеллектуальное управление дальним светом, система запоминания параметров сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения.

— Как будет расширяться модельный ряд HONGQI в этом году? Какие автомобили появятся в России в 2024 году?

— На самом деле, мы запустили процесс сертификации большего количества моделей, среди которых компактный SUV и минивэн, и надеемся, что как можно быстрее представим в России больше новых автомобилей, отвечающих требованиям местного рынка и ожиданиям наших клиентов. В следующем году мы запустим как минимум одну-две новые сертифицированные модели.

— Электрический кроссовер HONGQI E-HS9 некоторые в России называют «китайским "Роллс-Ройсом"». Вам нравится это сравнение?

— Действительно, клиенты называют его так, и это служит подтверждением высокого уровня дизайна, комфорта и роскоши, которые воплощает эта машина. Но у HONGQI уникальные гены и родословная, и мы подчеркиваем индивидуальность наших автомобилей, их неповторимые черты.

Что же касается характеристик модели HONGQI E-HS9, то стоит отметить, что этот полностью электрический премиальный внедорожник оборудован полным приводом (4WD) и двумя двигателями — мощностью 160 кВт и 245 кВт. Время разгона до 100 км/ч — 4 секунды. Запас хода — 510 км (цикл NEDC), сверхбыстрая десятиминутная зарядка позволяет проехать 100 км. Конструкция машины также включает в себя регулируемую пневмоподвеску с интеллектуальной системой управления амортизаторами. В отделке используются высококачественные материалы, автомобиль также оснащен системой контроля качества воздуха в салоне, десятью подушками безопасности, матричными светодиодными фарами.

— Каковы основные ценности бренда HONGQI?

— HONGQI является выдающимся представителем автомобильной промышленности Китая, самым историческим и премиальным автомобильным брендом в стране. Столпы Великой державы и Гордость Нации — вот основные ценности HONGQI.

— Сейчас важным моментом для каждого покупателя авто в России является гарантия производителя. Какую заводскую гарантию предоставляете вы?

— Мы предлагаем клиентам гарантию на автомобили, поставляемые официально ООО «ФАВ Восточная Европа» и приобретенные у официальных дилеров HONGQI. Она составляет два года или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Кроме того, в данный момент каждому клиенту предлагаются дополнительно три года (до 150 тыс. км общего пробега) безвозмездного устранения неисправностей, возникших не по его вине. И еще три года (до 160 тыс. км общего пробега) — на тяговую батарею электромобиля. С условиями можно ознакомиться, обратившись к нашим официальным дилерам.

— Многие компании на российском рынке активно продвигают программу трейд-ин. Есть ли такая программа у вас?

— Да, у HONGQI есть собственная программа trade-in в России. Сумма выгоды варьируется в зависимости от конкретной модели. До конца сентября этого года при покупке электрического полноприводного внедорожника HONGQI E-HS9 и полноприводного внедорожника премиум-класса HS5 действует спецпредложение, выгода по которому может составить до 500 тыс. руб. Программа распространяется на новые автомобили HONGQI E-HS9 и HS5 во всех комплектациях. В ее рамках доступны стандартный и премиальный трейд-ин. В первом случае выгода при покупке E-HS9 и HS5 составит 300 тыс. руб., при этом в зачет принимаются автомобили любых марок. Премиальное предложение предусматривает скидку 500 тыс. руб. при сдаче по программе трейд-ин автомобилей определенных марок (их перечень можно уточнить у официальных дилеров бренда). Все машины должны быть не старше восьми лет, обязательный срок владения автомобилем с пробегом — не менее трех месяцев с даты регистрации в ГИБДД. Эта программа не единственная для бренда. Так, при покупке новых седанов премиум-класса HONGQI Н9 и Н5 New во всех комплектациях постоянно действует спецпредложение, в рамках которого по программе трейд-ин предусмотрены скидки от 45 тыс. до 130 тыс. руб. Мы нацелены на рост продаж и планируем регулярно делать покупателям такие предложения.

— Планирует ли HONGQI запустить сервис по прокату автомобилей в России?

— Самостоятельно мы не планируем запускать такой бизнес, но видим усиливающийся интерес к нашим автомобилям и не исключаем, что наши партнеры будут в этом заинтересованы. Мы со своей стороны готовы поддержать такой сервис.

— Собираетесь ли вы в будущем локализовать производство моделей HONGQI в России?

— Это будет зависеть от рыночных показателей и развития бизнеса в России. В будущем мы не исключаем такой возможности.

— Последняя мировая тенденция — переход автомобилей на новые источники энергии. Какие планы у HONGQI в этом направлении?

— Компания HONGQI уже несколько лет разрабатывает автомобили на новых источниках энергии. Как вы можете видеть, наш флагманский продукт на российском рынке E-HS9 — это чисто электрическая модель. В будущем по мере роста потребительского спроса мы также представим в России больше своих моделей на новых источниках энергии.

Беседовал Алексей Коротаев

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