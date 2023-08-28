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Коммерсантъ FM
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Кудерметова вылетела с US Open в первом круге

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Маргарита Бетова не смогли выйти во второй круг US Open — заключительного турнира Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Вероника Кудерметова (16 место в рейтинге WTA) проиграла Бернарде Пере (73) из США. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки. Маргарита Бетова (1022) проиграла Юрико Миядзаки (198) из Великобритании со счетом 3:6, 3:6.

26-летняя Кудерметова — третья ракетка России. Победительница семи турниров WTA (одного в одиночном разряде), победительница Итогового турнира WTA в парном разряде, финалистка одного турнира Большого шлема в парах, обладательница Кубка Билли Джин Кинг.

Леонид Уварчев

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