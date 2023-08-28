Концерт «Зверей» на «Газпром Арене» перенесли за 4 дня до выступления

Российская рок-группа «Звери» перенесла концерт в Санкт-Петербурге за четыре дня до выступления. Оно должно было состоятся в пятницу, 1 сентября, на «Газпром Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщил коллектив в соцсетях, выступление пройдёт на той же площадке 15 декабря. Причины переноса не сообщаются.

Ранее депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов попросил прокуратуру проверить деятельность концертного агентства Nebo Records, которое занимается организацией выступлений группы «Звери». Соответствующее обращение он направил на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

В нем господин Романов уточнил, что группа, солист которой, по его словам, «неоднократно высказывался против СВО», не должна иметь возможность «доносить до подрастающего поколения свою антигосударственную позицию».

Однако позже, после поездки фронтмена музыкального коллектива Романа Билыка на Донбасс, где он исполнил песни перед военными в зоне проведения спецоперации, петербургский депутат смягчил свое отношение к коллективу.

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