Депутат из Петербурга попросил проверить организаторов концертов группы «Звери»

Депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов попросил прокуратуру проверить деятельность концертного агентства Nebo Records, которое занимается организацией выступлений группы «Звери». Соответствующее обращение господин Романов направил на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«С учетом того, что основная аудитория "Зверей" — молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества»,— цитирует депутата «Петербургский дневник».

Член фракции «Единой России» заявил, что педагоги и родители видят в творчестве группы «Звери» «негативное влияние на подрастающее поколение». Также господин Романов считает, что группа, солист которой, по его словам, «неоднократно высказывался против СВО», не должна иметь возможность «доносить до подрастающего поколения свою антигосударственную позицию». Депутат особо подчеркнул, что власти ни в коем случае не должны допустить выступление группы «Звери» в Петербурге в День знаний.

Отметим, что на сайте группы «Звери» пока можно купить билеты на шоу 23 августа на «ВТБ Арене» в Москве и на 1 сентября на «Газпром Арене» в Петербурге.

«Ъ-СПб» писал, что концерт «Зверей» на ПМЭФ-2023 заменили на «Чижа» после жалоб на антивоенные высказывания. Ранее стало известно, что солист группы Роман Билык устроил потасовку в самарском баре.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте