В Смольном определились с инвестором для строительства новой улицы в Невском районе

Новую улицу от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга построит ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Октябрьская», сообщили 28 августа в городском комитете по инвестициям.

Срок строительства четырёхполосной дороги составит 6 месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. После окончания строительства объект будет безвозмездно передан в собственность города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга одобрило предоставление земельного участка в аренду для строительства объекта улично-дорожной сети в Невском районе.

Также сообщалось, что Смольный объявил конкурс на выполнение работ по строительству новой автомобильной дороги в районе Уткиной Заводи. Первый этап — это строительство Русановской улицы на участке от Октябрьской набережной до разворотной площадки общественного транспорта.

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