В Невском районе Петербурга построят новую улицу

Власти Санкт-Петербурга в ходе совещания городского правительства в понедельник, 26 июня, одобрили предоставление земельного участка в аренду для строительства объекта улично-дорожной сети в Невском районе. Инвестор построит четырехполосную улицу от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Ее также планируется обустроить тротуаром и освещением.

После завершения строительства дорожный объект на безвозмездной основе будет передан в городскую собственность по договору дарения, пояснили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга на участке между улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом, улицей Новоселов и Октябрьской набережной планируется построить новый жилой квартал.

Также сообщалось, что в Колпинском районе Петербурга планируется реконструировать две улицы.

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