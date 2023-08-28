Белоруссия предложила перенести спор по евробондам из Москвы в Лондон или Минск

Минфин Белоруссии считает, что спор по еврооблигациям страны надо перенести в суд Минска или Лондона, как того требует первоначальная эмиссионная документация. Об этом заявил представитель ведомства на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются претензии российского частного инвестора к белорусскому Минфину. Иск был подан в связи с тем, что из-за санкций выплаты по бондам перестали доходить до российских держателей бумаг.

«Условия обоих проспектов эмиссий содержат арбитражную оговорку, что споры разрешаются согласно арбитражному регламенту Лондонского арбитражного суда — LCIA (London Court of International Arbitration)»,— настаивает представитель ведомства (цитата по РБК). Кроме того, согласно ратифицированной Россией Кишиневской конвенции о правовой помощи, компетентными являются суды, находящиеся по месту деятельности ответчика — в данном случае в Белоруссии. Представитель Минфина констатировал, что российские суды спор рассматривать не могут, и ходатайствовал о прекращении рассмотрения дела.

Следующее заседание по делу состоится 6 сентября. Истцом выступает частный инвестор Александр Марченков. Его претензии касаются двух выпусков еврооблигаций Белоруссии с погашением в 2030 и 2031 году. Он требует от Минфина Белоруссии досрочно погасить купленные им облигации на $280 тыс., так как международное агентство Moody's признало дефолт по госдолгу страны. Он также настаивает на получении от белорусского Минфина уже выплаченных по бумагам купонов в размере $17 тыс. и просит компенсировать судебные издержки. Общая сумма его требований — около $310 тыс.

Представитель Минфина настаивает, что Белоруссия не отказывалась от выплат полностью. Для их получения, по его словам, российским инвесторам надо открыть счет в «Беларусбанке» и предоставить министерству документы, подтверждающие владение ценными бумагами.

Являющийся держателем белорусских евробондов частный инвестор Сергей Сазонов заявил, однако, что, несмотря на наличие счета, Минфин отказал ему в выплатах. «Выплаты денежных средств держателям еврооблигаций не будут возобновлены до завершения всех внутригосударственных процедур по внесению изменений в совместное постановление правительства и Национального банка Белоруссии»,— говорится в ответе белорусского ведомства.

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Летом 2022 года белорусский Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую, через свою инфраструктуру, в национальной валюте. Ведомство уже направило держателям еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд: $800 млн пришлось на погашение выпуска «Беларусь-2023», $350 млн — на купоны по пяти выпускам, уточняет РБК. Российские инвесторы эти средства не получили, так как деньги зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре.

О возникших у российских инвесторов проблемах — в материале «Ъ» «Батька облигация».

Лаура Кеффер