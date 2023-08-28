Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС Башкирии рассмотрит жалобу на приговор главе минстроя 24 октября

Верховный суд Башкирии 24 октября рассмотрит апелляционные жалобы министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН РФ Руслана Валишина на приговор Октябрьского райсуда Уфы, который признал их виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В середине июля суд назначил Рамзилю Кучарбаеву девять лет в колонии общего режима (с учетом предыдущего наказания), Руслану Валишину — пять лет в колонии. Вину они не признали.

Судом было установлено, что в 2017–2019 годах господин Кучарбаев, будучи главой Управления капстроительства Башкирии, заключил без конкурса со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 госконтрактов на строительство объектов социнфраструктуры на сумму около 2,1 млрд руб. В последующем Руслан Валишин также без торгов передал работы по договорам субподряда коммерческим организациям за 2 млрд руб.

В начале июня господин Кучарбаев также был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Вину он также не признал. Его жалоба на приговор будет рассмотрена 26 сентября.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...