ВС Башкирии рассмотрит жалобу на приговор главе минстроя 24 октября

Верховный суд Башкирии 24 октября рассмотрит апелляционные жалобы министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН РФ Руслана Валишина на приговор Октябрьского райсуда Уфы, который признал их виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда.

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В середине июля суд назначил Рамзилю Кучарбаеву девять лет в колонии общего режима (с учетом предыдущего наказания), Руслану Валишину — пять лет в колонии. Вину они не признали.

Судом было установлено, что в 2017–2019 годах господин Кучарбаев, будучи главой Управления капстроительства Башкирии, заключил без конкурса со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 госконтрактов на строительство объектов социнфраструктуры на сумму около 2,1 млрд руб. В последующем Руслан Валишин также без торгов передал работы по договорам субподряда коммерческим организациям за 2 млрд руб.

В начале июня господин Кучарбаев также был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Вину он также не признал. Его жалоба на приговор будет рассмотрена 26 сентября.

Венера Хисамова

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