ВС Башкирии назначил на 26 рассмотрение жалоб на приговор Борису Беляеву

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии 26 сентября рассмотрит жалобу вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики. В июне Ленинский райсуд Уфы приговорил его к шести годам лишения свободы, признав его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Вместе с господином Беляевым по уголовному делу проходили министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров и начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов. Суд приговорил их к срокам от трех до шести лет лишения свободы.

Вину из них никто не признал.

Ранее, как сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда Уфы, жалобы на приговор подали адвокаты всех осужденных, кроме Юрия Курова.

Апелляционное представление направила также прокуратура республики, которая просит ужесточить наказание для подсудимых.

Все жалобы будут рассмотрены 26 сентября.

Венера Хисамова

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