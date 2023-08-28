«Вкусно — и точка» запустила продажу детских наборов с игрушками

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустила продажу детских наборов «Кидз Комбо» с игрушками — аналога «Хэппи мил» из McDonald`s. В компании сообщили, что с 24 августа набор доступен в некоторых точках сети, до 31 августа он появится во всех заведениях компании.

Как сообщили журналистам, в коллекцию «Кидз Комбо» вошло 12 игрушек—героев мультфильмов, передает «РИА Новости». В первой коллекции представлены персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг». В следующих коллекциях будут другие персонажи.

«Кидз Комбо» — аналог детского обеда с игрушкой «Хеппи Мил» в McDonald`s. «Вкусно — и точка» планировала запустить продажу набора до конца января 2023-го. Гендиректор сети Олег Пароев говорил, что запуск осложнялся в связи с использованием образов героев мультфильмов, поскольку многие из них «производились в недружественных странах».

В мае 2022 года McDonald`s объявила об уходе с российского рынка. Российский бизнес компании был продан, а сеть под брендом «Вкусно — и точка» открылась в России в июне того же года.