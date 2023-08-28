На Ставрополье появился стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В городе Георгиевск Ставропольского края днем 27 августа пользователи социальных сетей заметили импровизированный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает сетевое издание «Блокнот».

По данным очевидцев, фото руководителей частной военной организации и цветы появились у мемориала российским солдатам, погибшим в Афганистане.

Как сообщалось ранее, Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин были пассажирами самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа.

За два месяца до этого Евгений Пригожин заявил, что военные МО РФ якобы нанесли удары по тылам частей «Вагнера», участвовавших в СВО. Основатель компании сообщил, что пойдет «маршем справедливости» на Москву, начав с захвата штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позднее властям удалось урегулировать ситуацию и движение военной техники на столицу было приостановлено, а сам Евгений Пригожин уехал в Беларусь.

После гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе, жители Ростова-на-Дону начали приносить цветы и предметы памяти к стенам городского государственного цирка, где два месяца назад стоял танк вагнеровцев.