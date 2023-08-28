«БумХимИнвест» – экспортер года!

На прошлой неделе стали известны победители Всероссийской премии «Экспортер года» по Приволжскому федеральному округу. Компания «БумХимИнвест» вошла в число окружных победителей, заняв вторые места в трех номинациях среди крупного бизнеса: «Трейдер года», «Новая география», «Лучшая женщина-экспортер».



Компания является официальным дилером крупнейших заводов-изготовителей, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев на территории Российской Федерации и стран СНГ. Сотрудничество с большим количеством заводов позволяет компании «БумХимИнвест» выступать комплексным поставщиком сырья, обеспечивая потребности производителей гофротары на 100% в разных марках, сортах и форматов сырья, а также в логистических и финансовых услугах.

С 2019 года в РФ реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». К основным задачам этого нацпроекта относятся: увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны. На уровне самой компании в 2022 году была принята Стратегия развития по расширению сети внешнего партнерства. На тот момент «БумХимИнвест» уже занял существенную долю рынка в РФ и был готов двигаться дальше. Первым этапом стали страны СНГ.

«Наша компания «БумХимИнвест» осуществляет продажи именно несырьевых продуктов – это бумага, картон, крахмал, клеи. Таким образом, задачу государства мы приняли к исполнению и смогли встроиться в федеральную систему поддержки экспорта», – отметила Наталья Радаева, директор компании «БумХимИнвест».

К инструментам развития экспортного направления компания относит постоянное и широкое участие в международных отраслевых выставках, а также активное взаимодействие с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Министерством промышленности и торговли РФ.

«С 2017 года компания ведет работу с РЭЦ. Сначала, как субъект МСП, «БумХимИнвест» пользовался аналитическими продуктами, а также оформлял гарантию в пользу налоговых органов. После принятия Стратегии и при активном содействии РЭЦ компания расширила как географию поставок, так и количество контрагентов», – пояснил Виталий Сухоносов, финансовый директор компании «БумХимИнвест».

«БумХимИнвест» начал работать с предприятиями Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии и Китая. При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ удалось выстроить партнерские отношения с предприятиями Таджикистана, Пакистана и Монголии.

Присутствие компании на выставках принесло, в свою очередь, установление бизнес-контактов с производителями из Турции, ОАЭ, СВР, Сербии, Молдовы, Грузии, Алжира, а также стран Африки.

Все эти инструменты и активная позиция руководства и команды компании «БумХимИнвест» позволили достичь значительных результатов за 2022–2023 годы. Были заключены долгосрочные контракты на поставку бумаги, картона, крахмала и клея на общую сумму 4,4 млрд руб.

В Стратегии руководством компании поставлена амбициозная цель – к 2025 году планируется выйти на пропорцию 50:50 по выручке от продаж на территории России и экспортных отгрузок. По словам коммерческого директора компании Валерия Полякова, в 2022 году доля продаж компании на экспорт от общего объема реализации составила 11%, а за шесть месяцев текущего года показатель увеличился до 17,9%. По сравнению со вторым кварталом 2022 года выручка от реализации текущих экспортных поставок компании возросла на 86%.

«Испытываю чувство гордости за нашу компанию. С 2016 года с приходом нового руководителя – Натальи Германовны Радаевой – началась трансформация компании. На меня была возложена ответственная задача по развитию отдела продаж: из компании, занимавшейся реализацией небольших объемов ролевой продукции, мы выросли до крупного трейдера-экспортера с расширенной линейкой продукции для гофропроизводителей.

В этом году мы решили оценить свои результаты и заявились на участие в конкурсе. Победа в трех номинациях подтверждает, что наша компания всегда в движении. Каждый день мы расширяем географию поставок, максимально увеличиваем объем экспорта.

Нравится высказывание Стива Джобса, что крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой. Благодаря нашей сплоченной команде профессионалов, ежедневному труду, постоянной работе над собой, преодолевая сложности, мы достигаем поставленных целей», – прокомментировала победу Ирина Турова, руководитель коммерческого департамента компании.

ООО «БумХимИнвест»