ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО

Экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову предъявили обвинение в сборе для Вашингтона данных о военной операции на Украине и мобилизации. По версии ФСБ, он также собирал для США данные о «проблемных моментах» в регионах и их влиянии на протестную активность перед президентскими выборами. В рамках дела ФСБ хочет допросить сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Шонов

Фото: Лефортовский районный суд Роберт Шонов

Фото: Лефортовский районный суд

Как утверждает спецслужба, с сентября 2022 года до задержания в марте 2023-го господин Шонов занимался сбором информации «о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». Он якобы делал это за материальное вознаграждение по заданию господ Силлина и Бернстайна.

Роберт Шонов — экс-начальник отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке. Господин Шонов обвиняется по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Ему грозит до восьми лет колонии. В мае его арестовали до 23 августа.

Подробности — в материале «Ъ» «Еще три месяца в "Лефортово"».

Лаура Кеффер