Gloria Jeans запустит бренд одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Российский производитель одежды и обуви Gloria Jeans запустит новый бренд, ориентированный на подростков, под названием Ready! Steady! Go!. Как сообщает Forbes, бренд вдохновлен в том числе азиатской поп-культурой.

Информацию о создании нового бренда Forbes подтвердил представитель Gloria Jeans. При этом он не уточнил, станет ли бренд самостоятельным, или новые товары войдут в линейку магазинов компании. Основатель и председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников рассказал, что в компании планирует выделить три новых бренда для разных возрастных групп.

Товарный знак Ready! Steady! Go! (в переводе — «На старт! Внимание! Марш!») был зарегистрирован в октябре 2020 года. При этом в коллекции уже есть одежда с нашивками Ready! Steady! Go!.

Gloria Jeans в июне объявила о планах занять восемь бывших торговых площадок H&M и Uniqlo, в том числе в московском ТЦ «Европейский». Всего в 2023 году Gloria Jeans планирует открыть 130 магазинов, включая переезды на другое место уже действующих точек. Всего по результатам первого полугодия ритейлер занял более 50 локаций, освободившихся после ухода международных брендов с российского рынка.

Выручка АО «Корпорация "Глория Джинс"» в 2022 году выросла на 11,3%, до 57,69 млрд руб., чистая прибыль — на 49,4%, до 6,14 млрд руб. Магазины компании представлены в России, Казахстане и Белоруссии. В мае представитель Gloria Jeans рассказал «Ъ», что компания активно изучает возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Gloria Jeans обшивает онлайн».

Лусине Баласян