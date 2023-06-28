Gloria Jeans в начале июля займет восемь бывших торговых площадок H&M и Uniqlo

Российский производитель одежды и обуви Gloria Jeans 1–2 июля откроет 11 новых торговых площадок в России. Их совокупная площадь составит 18 тыс. кв. м. 8 из 11 интересующих Gloria Jeans площадок ранее ранее занимали магазины брендов H&M и Uniqlo, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Новые локации Gloria Jeans откроются:

в Москве в ТРЦ «Афимолл», «Хорошо» и «Щелковский»;

в Красногорске в ТЦ «Тетрис»;

в Пушкине в ТЦ «Акварель»;

в Анапе в ЦУМе;

в Воронеже в ТЦ «Универмаг»;

в Нижнекамске в ТЦ «Рамус молл»;

в Новошахтинске в ТЦ «Максимум»;

в Улан-Удэ в ТЦ «Пионер»;

в Чите в ТЦ «Аврора».

Как уточнила пресс-служба Gloria Jeans, на конец июня общая площадь недвижимости компании составляла 600 тыс. кв. м. После открытия новых магазинов она достигнет 618 тыс. кв. м. Всего в 2023 году Gloria Jeans планирует открыть 130 магазинов, включая переезды на другое место уже действующих точек. Всего по результатам первого полугодия ритейлер занял более 50 локаций, освободившихся после ухода международных брендов с российского рынка.

Выручка АО «Корпорация "Глория Джинс"» в 2022 году выросла на 11,3%, до 57,69 млрд руб., чистая прибыль — на 49,4%, до 6,14 млрд руб. Магазины компании представлены в России, Казахстане и Белоруссии. В мае представитель Gloria Jeans рассказал «Ъ», что компания активно изучает возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Gloria Jeans обшивает онлайн».

Милена Костерева