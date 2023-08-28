Авиасообщение между Ижевском и Иркутском откроется в декабре

Авиакомпания «Ижавиа» начнет выполнять рейсы из аэропорта столицы Удмуртии до Иркутска. Откроется сообщение в предстоящие новогодние праздники, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В частности, первый вылет состоит 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, ранее сообщалось о планируемых рейсах из Ижевска в Омск. В настоящее время ведутся переговоры с перевозчиками, а также согласование с авиакомпаниями. Авиакомпания «Ижавиа» также планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ.