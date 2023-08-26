Авиарейсы из Ижевска до Омска могут появиться по просьбе жителей

Авиарейсы из аэропорта столицы Удмуртии до Омска планируется запустить в ближайшее время, сообщает портал Авиапорт. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры с перевозчиками, а также согласование с авиакомпаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как уточнили в омском аэропорту, инициатива исходила от местных жителей. «Надо понимать, что решение о запуске рейсов по тем или иным направлениям принимает не только аэропорт. Это большая совместная работа нескольких структур. Со своей стороны мы делаем все возможное для увеличения количества направлений, а также для обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок»,— отмечается в сообщении.

Напомним, авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ. В настоящее время идет строительство объекта.

Подробнее об этом читайте в материале «Взлет за границу» и интервью с гендиректором авиакомпании Александром Синельниковым.