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Коммерсантъ FM
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Сенатор от ЛДПР предложила запретить электросамокаты в городах

Сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) поддержала решение Парижа запретить аренду электросамокатов. По ее мнению, в российских городах нужно ввести аналогичные меры.

«Полагаю, что Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы»,— написала госпожа Афанасьева в Telegram.

В Париже с 1 сентября запретят аренду электрических самокатов по итогам референдума. За запрет высказалось 89% парижан. Таким образом, Париж станет первым европейским городом, где действует запрет на аренду электросамокатов.

Об обсуждении вопроса во Франции — в материале «Ъ» «Катитесь вон из Парижа».

Леонид Уварчев

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