Кроликовидная рептилия, предок птерозавров

Птерозавры, или летающие рептилии, жили одновременно с динозаврами, но представляли собой загадку эволюции. В окаменелостях эти существа появляются уже полностью сформировавшимися; некоторые потрясают воображение размахом крыльев — 10 м! Но о предках птерозавров сведений до сих пор практически не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Venetoraptor gassenae

Venetoraptor gassenae



Группа бразильских палеонтологов, по всей видимости, нашла одного из таких предков. «Впервые мы смотрим на предка птерозавров, и это настолько странное существо!» — восторгается ведущий автор исследования Родриго Темп Мюллер, палеонтолог из Федерального университета города Санта-Мария в Риу-Гранди-ду-Сул, самом южном штате Бразилии.

Именно Мюллер нашел эту окаменелость в 2022 году на раскопках вблизи Санта-Марии, в долине Венето, одном из центров итальянской иммиграции в Бразилию. Он заметил в ржаво-красной земле часть кости, как оказалось, бедренной — и сразу понял, что это какое-то особенное ископаемое.

Кость принадлежала лагерпетиду — представителю группы динозавроморфных животных. Это название можно перевести как «кроликовидная рептилия». Прежде лагерпетиды считались предшественниками динозавров, но в 2020 году консенсус палеонтологов изменился, с тех пор они считаются скорее предшественниками птерозавров.

Окаменелых останков лагерпетидов очень мало, в особенном дефиците — черепные кости и кости передних конечностей. Мюллер нашел возле части бедренной кости еще и почти целое предплечье с когтями в форме ятагана, а также конец изогнутого ключа.

Находка Мюллера позволила, наконец, предположить, какими были лагерпетиды: острые клювы и когти на передних конечностях были неожиданностью, с ними, по мнению Мюллера, они должны выглядеть весьма странно.

Мюллер и его коллеги дали находке имя Venetoraptor gassenae: Венето — по имени долины, раптор — потому что хищник, и последняя часть имени — в честь Вальсерины Марии Булегон Гассен, которая помогла основать палеонтологический центр Федерального университета Санта-Мария.

Venetoraptor gassenae жил 230 млн лет назад, длина его тела с хвостом составляла примерно 1 м, вес — от 4 до 8 кг. Как и у многих других динозавроморфов, его кожа, скорее всего, была покрыта перьевыми нитями.

Мюллера особенно интересует клюв лагерпетида. Крючковатая его форма напоминает клювы разных современных птиц, часть из которых хищники, то есть рвут плоть добычи, а другая — вегетарианцы, они пользуются такими клювами для поедания фруктов и для брачных игр.

В отличие от потомков — птерозавров, Venetoraptor не мог летать. Мюллер предполагает, что длинные передние конечности и крючковатые когти позволяли ящеру легко залезать на дерево и потом пытаться прыгать с верхушки на соседние ветки или даже планировать между деревьями. В конце концов это могло привести к полноценному полету, заключает Мюллер.

По материалам статьи https://doi.org/10.1038/s41586-023-06359-z

Ольга Грибова