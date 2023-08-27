Bloomberg: 3M согласилась выплатить $5,5 млрд за дефектные беруши для военных

Американский многопрофильный холдинг 3M достиг предварительного соглашения о выплате компенсации в размере $5,5 млрд в обмен на урегулирование более чем 300 тыс. исков против него. Компанию обвиняют в производстве некачественных противошумовых вкладышей для военных, из-за чего у многих из них ухудшился слух или они вовсе оглохли. О соглашении пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания будет выплачивать эту сумму в течение пяти лет. Совет директоров 3M еще должен окончательно утвердить это соглашение.

Истцы обвиняют 3M в том, что ее беруши, которые должны защищать уши военнослужащих от громких звуков — из-за взрывов, запусков снарядов и т. д.,— на самом деле недостаточно их защищали. Из-за этого у многих военнослужащих ухудшался слух — сообщается, что только в 2012 году в Министерство обороны США поступило более 970 тыс. жалоб на шум в ушах и другие подобные симптомы. По данным истцов, такие беруши с дефектами поставлялись в американскую армию в течение 12 лет — начиная с 2003 года.

Сумма, о которой договорилась 3M, почти вдвое ниже, чем прогнозировали некоторые эксперты. Так, аналитики Bloomberg Intelligence ожидали, что 3M придется заплатить $9,5 млрд, а Barclays — $8 млрд. «Звучит так, как будто 3M договорилась о довольно хорошей сделке для себя, учитывая, что эти разбирательства давили на них почти десятилетие»,— отметил профессор юриспруденции Ричмондского университета Карл Тобиас. Ранее 3M уже проиграла несколько судов по этому делу, ей присудили выплатить компенсацию в общей сложности на $250 млн нескольким десяткам истцов.

В июне 3M согласилась выплатить $10,3 млрд по коллективному иску жителей ряда штатов США о загрязнении произведенными ею химикатами местных водоемов и почвы.

Яна Рождественская