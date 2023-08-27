Новая школа откроется 1 сентября на аллее Шварца в Петербурге

С 1 сентября этого года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга будет введен в эксплуатацию второй корпус школы №478 на 1000 мест.

Здание образовательного учреждения, которое располагается на аллее Евгения Шварца, состоит из четырех учебных блоков, соединенных между собой переходами и вмещает 16 младших классов, 20 средних классов и 4 старших класса. Кабинеты старшей и средней школ находятся в первом блоке. Начальная школа — в третьем блоке, который имеет свой обособленный вход с вестибюлем и гардеробом, сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент штат школы полностью укомплектован — в новом здании будут работать 73 педагога, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 сентября в Петербурге откроется рекордное число новых школ — 22. В общей сложности на учебу в этом году отправятся около миллиона юных петербуржцев.

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