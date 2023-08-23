В Петербурге к 1 сентября откроется рекордное количество школ

В Санкт-Петербурге впервые 1 сентября 2023 года учеников примут сразу 22 новые школы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По ее словам, построенных с нуля из новых образовательных учреждений — 17. Еще 5 прошли капитальный ремонт или реконструкцию. Две школы открылись в первой половине года. Еще три должны быть сданы до конца декабря, пообещала госпожа Потехина.

В общей сложности в 2023 году школы Петербурга пополнятся более чем на 20 тыс. новых мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Адмиралтейском районе города, в частности, открылось новое здание школы №564 на Митрофаньевской улице.

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