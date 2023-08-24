На учебу в Петербурге 1 сентября отправятся около миллиона детей

Около миллиона детей пойдут в детские сады, школы и колледжи Санкт-Петербурга с 1 сентября 2023 года. Об этом в ходе городского педагогического совета в БКЗ «Октябрьский» 24 августа заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам главы города, за последние четыре года финансирование развития образования увеличилось почти в два раза, составив в итоге 245 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 сентября в Петербурге откроется рекордное число новых школ — 22. В общей сложности, как отметил господин Беглов, с 2019 года в городе было построено 68 новых школ и 164 детских сада.

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