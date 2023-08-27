«РИА Новости»: Индия приобрела у РФ первую с 2019 года партию урана за $13,5 млн

В июне Россия поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды, следует из данных индийского Министерства торговли и промышленности, которые проанализировало «РИА Новости». Стоимость партии оценивается в $13,5 млн. Объем купленной Индией партии урановой руды составил 118 тонн.

Последний раз Индия покупала у России урановую руду в 2019 году. Тогда за 12 месяцев было экспортировано 1,77 тыс. тонн урана стоимостью $101,6 млн.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, Россия находится на 6-м месте в списке стран—производителей топливного урана. Две трети мирового производства урана приходится на Казахстан, Намибию и Канаду.

В первом полугодии 2023-го, по данным «РИА Новости», 416 тонн урана у России купили США. Относительно показателей за аналогичный период 2022 года объемы поставок увеличились в 2,2 раза и стали максимальными с 2005 года.

При этом в 2022 году США снизили закупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Снижение поставок, по мнению аналитиков, могло быть связано с резким ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Власти США считают, что несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России.

Подробнее о поставках — в материале «Ъ» «Серьезный уран».