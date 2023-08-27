Число подтопленных домов в Приморье превысило 250

Число подтопленных частных и многоквартирных домов в Приморском крае за сутки возросло со 189 до 252, сообщила региональное министерство ГО и ЧС «РИА Новости». Транспортного сообщения нет с 28 населенными пунктами.

В 12 населенных пунктах подтоплены 34 многоквартирных дома, 218 частных домов и около 1,1 тыс. придомовых территорий. В Артемовском городском округе число подтопленных многоквартирных домов сократилось с 80 до 2. Однако число частных подтопленных домов в муниципалитете возросло — с 58 до 130. В шести муниципалитетах наблюдаются 22 перелива через дороги.

Приморье с начала августа подтапливается из-за сильных дождей. В середине августа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, на этой неделе было решено повысить его до федерального уровня. Ущерб региону от осадков оценивается в 7 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Леонид Уварчев