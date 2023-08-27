Боррель заявил о «беспрецедентном» сокращении товарооборота ЕС и РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал статью, в которой пытается доказать, что санкции против России работают. В качестве примера он привел сокращение товарооборота между РФ и Евросоюзом — в 2022 году импорт ЕС сократился больше чем на 58%, экспорт — на 54%.

«В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено еще в 2022 году, что беспрецедентно»,— написал господин Боррель в своем блоге.

Глава дипломатии ЕС отметил, что неэнергетический импорт упал почти на 60%, наибольшее сокращение коснулось железа и стали, драгметаллов и дерева. В первом квартале 2023 года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%, в энергетике показатель упал на 80%.

Господин Боррель считает сомнительным, что другие страны могут компенсировать России выпавшую продукцию Евросоюза. Однако Брюсселю, по его мнению, стоит «более решительно действовать против обхода европейских санкций». Дипломат обещал работать с третьими странами по этому вопросу.

Статья господина Борреля называется: «Да, санкции против России работают». В ней он приводит свои тезисы о том, исходя из чего он делает такой вывод. Сокращение товарооборота дипломат использует как одно из доказательств. «Некоторые люди утверждают, что эти санкции не работают. Это просто неправда»,— написал господин Боррель.

Дипломат не уточняет, что за люди считают, что санкции Евросоюза не работают. Однако последнее время об этом часто говорят венгерские политики. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе заявил, что «санкции не поставили россиян на колени», вооруженный конфликт тем временем продолжается, а над европейскими санкциями все смеются.

Леонид Уварчев