Главы органов местных властей Нигера поддержали мятежников

Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI) выразили поддержку Национальному совету спасения родины, созданному мятежниками — военнослужащими президентской гвардии. Местные органы власти поддержали трехлетний переходный период, организованный мятежниками.

В письме, которое приводит Almayadeen, указывается, что мятежники решили сохранить исполнительные органы местного самоуправления. В связи с этим местные власти заявили о готовности «откликнуться на запросы новых властей».

AMN и ARENI осудили санкции, введенные в отношении Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканским экономическим и валютным союзами. Главы органов местных властей Нигера призвали «некоторые иностранные державы» воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны.

Об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума военные президентской гвардии сообщили 27 июля. Позднее их поддержало командование армии. 19 августа лидер мятежников Абдурахман Чиани объявил о начале трехлетнего переходного периода. ЭКОВАС допустил военное вмешательство в качестве «крайнего варианта».

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