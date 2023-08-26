Собянин: строящийся вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве

Строящийся городской вокзал Нижегородская станет самым большим вокзалом Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На данном этапе строительства уже готов пассажирский терминал вокзала.
Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина
«Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве»,— написал Сергей Собянин в Telegram.
Вокзал соединит несколько транспортных линий: МЦК, Нижегородское направление железной дороги будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, а также строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Между всеми видами транспорта будет пересадка без выхода на улицу.
К концу года закончится благоустройство территории возле вокзала и станции метро «Нижегородская». В ближайшие три года в том же районе построят офисное здание с паркингом и торговый центр.