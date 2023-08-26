Собянин: строящийся вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве

Строящийся городской вокзал Нижегородская станет самым большим вокзалом Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На данном этапе строительства уже готов пассажирский терминал вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

«Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве»,— написал Сергей Собянин в Telegram.

Вокзал соединит несколько транспортных линий: МЦК, Нижегородское направление железной дороги будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, а также строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Между всеми видами транспорта будет пересадка без выхода на улицу.

К концу года закончится благоустройство территории возле вокзала и станции метро «Нижегородская». В ближайшие три года в том же районе построят офисное здание с паркингом и торговый центр.

Анастасия Ларина