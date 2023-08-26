Мошенники стали собирать деньги от лица семьи девочки, впавшей в кому на море

Мошенники стали собирать деньги якобы от лица родственников семилетней девочки из Екатеринбурга, которая впала в кому, отдыхая на море. Как рассказала мама девочки Елена Хрусталева изданию Е1, подобные сообщения стали появляться в социальных сетях.

«На данный момент мы сборов не ведем. Все лекарственные средства нам предоставляют. Но активизировались мошенники, объявили, что собирают для нас деньги!»,— рассказала мама ребенка.

Напомним, как сообщала мама девочки, ребенок отравился после купания в море 18 августа в Лазаревском (Сочи, Краснодарский край). Ребенка хотели эвакуировать в Москву или Екатеринбург, но не смогли транспортировать из-за крайне тяжелого состояния.

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