«РИА Новости»: в РФ проведены испытания лазерной пушки против беспилотников

В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, сообщил источник «РИА Новости». Устройство использовалось для уничтожения беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов.

Собеседник российского госагентства утверждает, что лазерная пушка «продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне». «Боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием»,— добавил он.

«РИА Новости» не уточняет, о какой системе идет речь. Источник ТАСС весной сообщал, что на лето запланированы государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта». Контракт на ее разработку был подписан в 2019 году.

Свои лазерные комплексы ранее представляли американские Lockheed Martin и Boeing. Первая разработала для сухопутных войск мобильный комплекс ADAM, который может поражать цели на дальности до 2 км. Boeing создал комплекс HEL MD на шасси грузовика.

Леонид Уварчев