ТАСС: госиспытания лазерной полигонной системы «Стретта» стартуют летом

Государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта» отсрочили примерно на три месяца — до середины лета, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, задержка связана с необходимостью проведения типовых испытаний.

Минобороны, как сообщало российское госагентство, подписало контракт на разработку системы в 2019 году. Собеседник ТАСС отмечал, что лазерные имитаторы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов. Стоимость тендера составляла 756 млн руб.

Минобороны ранее планировало оснастить аналогичной системой немецкого производства полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций.

Леонид Уварчев