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Коммерсантъ FM
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К займам пришли за долгами

МФО предстоит пик платежей по облигациям

Микрофинансовый рынок готовится к погашению облигаций на сумму более 6 млрд руб. Некоторым компаниям предстоит в ближайший год погасить до 100% от выпущенного объема. Проблема доступа к фондированию и его диверсификации продолжает остро стоять для отрасли. Компании, вероятно, будут менять структуру фондирования в пользу более быстрых и надежных инструментов или отказываться от заемных средств.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ближайшие 12 месяцев микрофинансовым компаниям (МФК) предстоит погасить облигации на сумму 6,2 млрд руб. Больше всего в абсолютном выражении погашений будет у «Центра финансовой поддержки» (ЦФП) —1,5 млрд руб., «МаниМена» —1,2 млрд руб. и «Займера» — 1,1 млрд. У некоторых эмитентов, при отсутствии рефинансирования, в ближайший год погасятся все облигационные выпуски. Такие данные приводятся в исследовании УК «Иволга Капитал», с которым ознакомился “Ъ”.

Локальный пик погашения обусловлен относительно благоприятной конъюнктурой рынка, которая наблюдалась в 2021–2022 годах, с последующим ужесточением ДКП и сужением «окна возможностей» для новых выпусков, напоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому угрозы массовых проблем с рефинансированием нет: большинство МФК обладают значительным запасом собственных ликвидных активов и неистребованными кредитными линиями в банках, уверен он.

Всего с начала года было размещено бумаг на сумму 2,1 млрд руб. и 14,3 тыс. юаней. С начала года на первичном рынке был только один дебют — МФК «Саммит».

Большинство компаний в той или иной пропорции сочетают прямые займы от физлиц, банковское кредитование и облигации. На облигации по итогам прошедшего полугодия приходится от 17% до 90% фондирования МФК, следует из данных «Иволга Капитал». Наименьшая доля в структуре фондирования все еще приходится на банковские кредиты, но с начала года показатель вырос с 42% в 2022 году до почти 60% сейчас.

Однако доля облигаций в структуре фондирования отрасли продолжит расти, уверен главный аналитик «Иволга Капитал» Марк Савиченко. «Для компаний, которые хотят рефинансировать облигационный долг, оптимальный путь сейчас — новый выпуск. У эмитентов есть возможность или накопить ликвидность для погашения, или рефинансироваться,— поясняет он.— В теории можно рассмотреть прямые займы или банковские кредиты, но в текущих условия эффективнее воспользоваться рыночными инструментами». «Тем более что большинство МФК снижает долю займов физлиц в структуре фондирования,— добавляет директор по инвестициям IDF Eurasia Антон Храпыкин.— Компании больше фокусируются на институциональных и публичных инструментах».

6,2 миллиарда рублей

должны погасить микрофинансовые организации в рамках облигационных займов в течение 12 ближайших месяцев

Опрошенные компании, впрочем, о новых выпусках и заимствованиях пока не говорят. У «Займера» нет необходимости перезанимать средства для погашения действующих выпусков облигаций — у компании достаточно собственных средств и для исполнения всех обязательств в 2024 году, и для дальнейшего ведения бизнеса, подтверждает оптимизм экспертов гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «На конец июня капитал компании составлял 6,4 млрд руб., а объем обязательств — 2,55 млрд руб.». В «МаниМене» планируют заместить часть облигаций банковским финансированием.

Погашение облигаций — естественный процесс для любого эмитента, в портфеле заимствований компания замещает их другим доступным фондированием, отметили в «Мигкредите». «Ближайшее погашение на 700 млн руб., которое состоится через два месяца, планируем заместить банковским финансированием,— рассказал Антон Храпыкин.— И в ближайшее время компания не планирует выходить на долговой рынок с новыми выпусками. Останавливают высокие ставки и отсутствие резкого роста рынка МФО».

Меняются и цели привлечения средств, отмечает Роман Макаров: «Если раньше средства привлекались для наращивания доли рынка, то теперь — для роста технологичности: дальнейшего развития скоринга, развития приложений, запуска новых продуктов и сделок M&А».

Полина Трифонова

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