Умер житель курской деревни Елизаветовка, получивший ранения при обстреле

Житель деревни Елизаветовка скончался в больнице от ранений, полученных при сегодняшнем обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье»,— написал глава региона в Telegram.

Около 16:00 мск господин Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины деревни Елизаветовка. По его словам, было зафиксировано «три прилета», в том числе по магазину. Сообщалось о двух пострадавших.

Мужчина получил ранения нижних конечностей. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина, получившая осколочные ранения, также была госпитализирована, но о ее состоянии не сообщалось.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».