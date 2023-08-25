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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз сообщил о приостановке выдачи сельской ипотеки из-за ключевой ставки

Банки временно приостановили выдачу льготных ипотечных кредитов в рамках программы Минсельхоза «Сельская ипотека». В пресс-релизе ведомства говорится, что мера принята из-за повышения ключевой ставки до 12% и в целях «недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств».

Пресс-служба Минсельхоза уточнила, что выдача кредитов возобновится «после изменения экономической ситуации». В программе «Сельская ипотека» участвуют Россельхозбанк (ставка 0,1%), банки «Центр-инвест» (2,75%), «Кубань Кредит» (3%) и РНКБ (3%).

С 2020 года Минсельхоз реализует программу «Сельская ипотека», позволяющую получить льготный ипотечный кредит на покупку и строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. По данным ведомства, за все время реализации программа помогла улучшить жилищные условия 120 тыс. семей.

15 августа Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Регулятор объяснил такое решение намерением ограничить риски для ценовой стабильности на фоне снижения курса рубля.

Полина Мотызлевская

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