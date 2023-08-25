Путин распространил на охранников госпредприятий в зоне СВО выплаты при ранениях

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты в размере 3 млн руб. в случае ранения сотрудников охранных госпредприятий в присоединенных регионах. В случае гибели сотрудника его родственники — супруга, родители, дети — получат 5 млн руб. в равных долях.

Прежде указанные выплаты распространялись только на военнослужащих и других участников специальной военной операции. В новом указе речь идет о предприятиях, созданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые должны обеспечивать общественный порядок.

Сегодня, 25 августа, Владимир Путин также подписал указ, согласно которому к присяге приводятся работники охранных госпредприятий в присоединенных регионах.