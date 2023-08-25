В Екатеринбурге с 25 по 28 августа изменится схема движения трех автобусов

В Екатеринбурге с 22:00 25 августа до 06:00 28 августа будет ограничено движение транспорта по ул. 2-й Новосибирской, от ул. Чемпионов до дома № 68 по ул. 2-й Новосибирской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано со строительством трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Машины смогут объехать перекрытый участок по ул. Городской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным администрации, маршруты автобусов №№ 53, 077, 57А изменятся на время ограничения. Общественный транспорт будет ходить в объезд по улицам 2-я Новосибирская — Умельцев — Городская — Чемпионов. На три дня в маршрутах будут следующие изменения:

автобус № 077 поедет по следующим улицам: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

автобус № 53: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

автобус № 57А: Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — Окружная — далее по маршруту.

Как уточнили в администрации, остановка «Чемпионов» будет перенесена в направлении от Ритейл-парка. Временно будут введены остановки «Умельцев», «Ротная», «Городская» и «поселок Совхозный». Кроме того, временно отменятся остановки «2-я Новосибирская» в оба направления и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку».

Напомним, с 1 августа изменена нумерация троллейбусных маршрутов №№ 20, 3, 11, 14, 1, 4, 6 и 9. Таким образом Гортранс решает задачу по приведению нумерации городского общественного транспорта к сквозной: все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39.

Полина Хабарова

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