На участке улицы Кузнецова в Екатеринбург на год введут одностороннее движение

На Уралмаше на участке улицы Кузнецова введет одностороннее движение на целый год из-за строительства жилого дома, рассказали в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничение вводит «Атомстройкомплекс-Северное сияние» Оно будет действовать на улице Кузнецова, на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих, с 14 сентября 2023 года года по 1 сентября 2024 года. Строительство дома ведется в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Калинина.

«Застройщик просит жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По окончании работ элементы благоустройства будут восстановлены»,— говорится на сайте мэрии.

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